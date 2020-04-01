  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:16
69
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Animal Jazz сняли клип в костюмах химзащиты

0 0

Но в песне речь идет не только о карантине.

Во среду, 1 апреля, группа Animal Jazz на своей странице в YouTube представила свой новый клип на песню "Космонавты".

В видеоряде музыканты решили обыграть актуальную тему карантина и снялись в защитных костюмах, масках, использовали антисептик и бусы из чеснока. 

"Не спрятаться в карантине,

Если душа в паутине",

— говорится в песне. 

Совсем недавно, 21 марта, группа выпустила клип на трек "Чувства". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что организаторы "Евровидения" проведут онлайн-концерт. 

Видео: animaljazzband / YouTube

Теги: клип, музыка
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии