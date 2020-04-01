Animal Jazz сняли клип в костюмах химзащиты

Во среду, 1 апреля, группа Animal Jazz на своей странице в YouTube представила свой новый клип на песню "Космонавты".
В видеоряде музыканты решили обыграть актуальную тему карантина и снялись в защитных костюмах, масках, использовали антисептик и бусы из чеснока.
"Не спрятаться в карантине,
Если душа в паутине",
— говорится в песне.
Совсем недавно, 21 марта, группа выпустила клип на трек "Чувства".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что организаторы "Евровидения" проведут онлайн-концерт.
Видео: animaljazzband / YouTube
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