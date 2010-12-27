Судить "Зенит" и "Фенербахче" будет англичанин Майкл Оливер

Также стала известна команда помощников арбитра.

Противостояние петербургского "Зенита" против турецкой команды "Фенербахче" рассудит английский арбитр Майкл Оливер. Его ассистентами назначены Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервным специалистом выбран Иан Хуссин. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Отметим, что прошлая встреча между клубами завершилась со счетом 0:1 не в пользу спортсменов из Северной столицы. На этот раз игроки будут принимать иностранных гостей на собственной арена. Главный тренер Сергей Семак рассчитывает на то, что "Зенит" сможет отыграться.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"