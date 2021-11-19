Анекдот Норкина про измену жены с полицейским заставил зал плакать от смеха

Телеведущий известен своей любовью к мрачным шуткам во время прямого эфира.

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы "Место встречи" на НТВ решил развеселить зрителей, рассказав анекдот. На этот раз он рассказал историю об измене жены с полицейским.

Действие разворачивается на одной из трасс в США. За мужчиной гонится полицейский автомобиль, однако он едет дальше. Полицейский ускорился и продолжил погоню, тогда водитель решил все-таки остановиться. Далее Норкин с выражением озвучил следующий диалог:

— Сэр, вы нарушили правила – не остановились по моему требованию. Но я готов вас отпустить, если вы назовете вескую тому причину. — Знаете, неделю назад от меня жена убежала к полицейскому. Я, когда увидел, что за мной едет полицейская машина, то подумал, что она к вам сбежала, а вы ее вернуть хотите. — Хорошего дня, сэр.

Телеведущий так искусно зачитал анекдот по ролям, что зал начал заразительно хохотать.

Андрей Норкин известен своей любовью к мрачным шуткам во время прямого эфира. Недавно он процитировал известный анекдот про психолога, который пытается попасть в рай, а его не пускает апостол Петр.

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Видео: YouTube / НТВ