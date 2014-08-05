Андрей Рубанов назвал свой топ современных писателей Петербурга

Мы предложили писателю Андрею Рубанову составить топ-3 петербургских писателя, на его взгляд, прямо сейчас. Вот кто вошел в его список.

Рубанов отметил, что ему сложно выделить кого-то, чтобы не обидеть коллег по цеху, однако назвал несколько имен.

Большинство писателей Петербурга, это мои товарищи, коллеги. Одного назову, пять других обидятся. Сейчас у вас десяток очень сильных писателей живет в городе, начиная от Крусанова и заканчивая молодым, перспективным Пелевиным младшим, который через пять лет здесь будет звездой номер один. И Германа я очень уважаю, и есть другие ребята, с которыми я дружу, которых читаю и ценю. Андрей Рубанов, писатель.

15 марта Андрей Рубанов презентовал в Петербурге свой новый роман "Человек из красного дерева".

Видео: Piter.TV