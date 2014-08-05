Андрей Рубанов назвал свой топ современных писателей Петербурга

Рубанов отметил, что ему сложно выделить кого-то, чтобы не обидеть коллег по цеху, однако назвал несколько имен.
Большинство писателей Петербурга, это мои товарищи, коллеги. Одного назову, пять других обидятся. Сейчас у вас десяток очень сильных писателей живет в городе, начиная от Крусанова и заканчивая молодым, перспективным Пелевиным младшим, который через пять лет здесь будет звездой номер один. И Германа я очень уважаю, и есть другие ребята, с которыми я дружу, которых читаю и ценю.
Андрей Рубанов, писатель.
15 марта Андрей Рубанов презентовал в Петербурге свой новый роман "Человек из красного дерева".
Видео: Piter.TV
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