В Сбере предложили увеличить размер максимальной годовой выручки для самозанятых

Как рассказал Попов, Сбер стоял у истоков создания формата "самозанятые" и всячески поддерживает самозанятых и помогает им развиваться.

На ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов предложил увеличить размер максимальной годовой выручки для самозанятых. Об этом он заявил на круглом столе "Самозанятые: сохранить и преумножить" 15 июня.

Мы считаем, что пора увеличивать максимальный размер выручки для самозанятого с 2,4 млн руб. в год до 6-10 млн руб. в год. Это важно, например, для IТ-специалистов, которые работают на аутсорсинге и зарабатывают 4-5 млн руб. в год. Анатолий Попов.

Как рассказал Попов, Сбер стоял у истоков создания формата "самозанятые" и всячески поддерживает самозанятых и помогает им развиваться. Более миллиона человек выбрали для регистрации платформу Сбера.

Наша задача встроиться в клиентский путь самозанятого от момента регистрации в приложении… Если он выбрал другой вид ведения деятельности или перестал оказывать те или иные услуги, то (он может) быстро прекратить быть самозанятым, в один клик. Анатолий Попов.

На 1 июня 2022 года в России зарегистрировано уже более 5 млн самозанятых. В день региструются около 8 тыс. самозанятых. В Сбере добавили, что нужно расширять список отраслей, в которых могут работать самозанятые: включить аренду нежилых помещений, разрешить перепродажу. Сейчас выросла потребность в параллельном импорте и это очень нужный сервис в текущих условиях.

Видео: Piter.tv

