Анастасия Костенко показала всем округлившийся живот

Костенко перестала скрывать беременность и опубликовала фотографии в Instagram.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала всем, что их семья ждет пополнение. Располневшая из-за беременности Анастасия Костенко и ее супруг опубликовали совместные фото.

На своих официальных страницах в Instagram звездная пара призналась, что ожидают ребенка. "Hello, my sweet 24 I"m very happy to share all the emotions with my love", – написала Костенко под милым фото. Тарасов подписал публикацию так: "С Днем Рождения родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня".

На свежем фото Тарасов обнимает округлившийся живот своей Анастасии. Подписчики отмечают, что оба на снимке светятся от счастья.

Фото: Instagram - kostenko.94, tarasov23