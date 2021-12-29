Аналитик назвал условия для роста рубля

Курс рубля может вырасти, если спрос на доллар снизится.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал агентству "Прайм" условия для роста рубля. Он отметил, что российская валюта может вырасти, если увеличится предложение доллара, а спрос на него снизится.

Предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent (выше 90 долларов за баррель), подъеме цен на газ, металлы и другое экспортное сырье. Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

По словам Васильева, снижение спроса на валюту для закупки импорта, а также выплат по внешнему долгу и турпоездок за границу должно поддержать рубль. Укрепиться российская валюта может в том случае, если в российские ОФЗ вернутся иностранные инвесторы.

Рнее экономист оценил риски падения рубля. Он считает, что рубль может упасть до 80 за доллар.

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