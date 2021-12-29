Аналитик назвал условия для роста рубля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал агентству "Прайм" условия для роста рубля. Он отметил, что российская валюта может вырасти, если увеличится предложение доллара, а спрос на него снизится.
Предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent (выше 90 долларов за баррель), подъеме цен на газ, металлы и другое экспортное сырье.
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
По словам Васильева, снижение спроса на валюту для закупки импорта, а также выплат по внешнему долгу и турпоездок за границу должно поддержать рубль. Укрепиться российская валюта может в том случае, если в российские ОФЗ вернутся иностранные инвесторы.
Рнее экономист оценил риски падения рубля. Он считает, что рубль может упасть до 80 за доллар.
Фото: pixabay
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