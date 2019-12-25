Аналитик дал прогноз по курсу рубля

Предполагается, что рубль может укрепиться к доллару.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал "Прайм", что рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару. Однако к осени это может измениться.

По словам аналитика, к осени курс может составить 70 рублей за доллар. Он подчеркнул, что давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа. А цены на них сейчас показывают рост.

Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю, — сказал Тузов.

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