Ан-24 в Тюмени выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 40 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту российского города Тюмень. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте при Следственном комитете России. Специалисты уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Аналогичные данные привели журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров.
сообщение местной прокуратуры
На данный момент воздушное судно отбуксировано на стоянку. В пресс-службе центрального МСУТ СК России уточнили, что среди пассажиров было 13 несовершеннолетних. Сейчас предварительной причиной инцидента на ВВП считаются технические неполадки в тормозной системе борта. Согласно распространенному профильным ведомством видеозаписи, самолет, предварительно, принадлежит компании "Ютэйр".
СМИ: россиянин выжил при падении самолета в Таиланде.
Фото: Telegram / Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все