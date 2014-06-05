Ан-24 в Тюмени выкатился за пределы ВПП

Никто из 46 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 40 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту российского города Тюмень. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте при Следственном комитете России. Специалисты уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Аналогичные данные привели журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Организована проверка по факту авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. сообщение местной прокуратуры

На данный момент воздушное судно отбуксировано на стоянку. В пресс-службе центрального МСУТ СК России уточнили, что среди пассажиров было 13 несовершеннолетних. Сейчас предварительной причиной инцидента на ВВП считаются технические неполадки в тормозной системе борта. Согласно распространенному профильным ведомством видеозаписи, самолет, предварительно, принадлежит компании "Ютэйр".

Фото: Telegram / Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации