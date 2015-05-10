Виктор Эверхард заявил, что квартал стал ассоциироваться с интим-услугами.

В Амстердаме может исчезнуть знаменитый "квартал красных фонарей". Заместитель мэра по вопросам туризма Виктор Эверхадт предложил вернуть улице историческое название "Де Валлен".

Виктор Эверхард заявил, что квартал стал ассоциироваться с интим-услугами. Название хотят убрать со всех указателей и больше не рекламировать в качестве достопримечательности. Также заместитель мэра предложил называть улицу "центром города". В обсуждении переименования квартала примут участие местные жители.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема назвала унизительным превращение проституции в туристическую достопримечательность. Она призвала реформировать "квартал красных фонарей".

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