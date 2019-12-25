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Из Пулково в Красноярский край улетели амфибии, рыбки, улитки и черепахи
Сегодня, 16:16
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IRINA_CHALKINA

Из Пулково в Красноярский край улетели амфибии, рыбки, улитки и черепахи

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В аэропорту проверили 900 декоративных рыб.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что из Пулково в Красноярский край улетели амфибии, рыбки, улитки и черепахи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В аэропорту проверили 900 декоративных рыб, 38 декоративных амфибий 10 черепах и улиток. 

Отмечается, что никаких нарушений обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили картель на рынке городского благоустройства.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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