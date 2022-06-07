Американский сенатор назвал "позорищем" план Байдена по борьбе с проблемами в экономике

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал "позорищем" план президента США Джо Байдена по борьбе с проблемами в экономике. Об этом он заявил в эфире Fox News.
По мнению Баррассо, американский лидер проявил некомпетентность, лишив своих граждан возможности пользоваться энергоресурсами. Он также заявил, что Байден никак не мог установить причину проблем в экономике, а вместо этого продолжает "переводить стрелки" в поисках виновных. Сенатор добавил, что за такой план на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты президенту надо поставить "кол".
Это не план, а позорище!
Джон Баррассо, сенатор от штата Вайоминг
Ранее конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию.
Видео: YouTube / Fox News
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