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Американский сенатор назвал "позорищем" план Байдена по борьбе с проблемами в экономике

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По его мнению, президент США проявил некомпетентность, лишив своих граждан пользоваться энергоресурсами.

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал "позорищем" план президента США Джо Байдена по борьбе с проблемами в экономике. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По мнению Баррассо, американский лидер проявил некомпетентность, лишив своих граждан возможности пользоваться энергоресурсами. Он также заявил, что Байден никак не мог установить причину проблем в экономике, а вместо этого продолжает "переводить стрелки" в поисках виновных. Сенатор добавил, что за такой план на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты президенту надо поставить "кол".

Это не план, а позорище!

Джон Баррассо, сенатор от штата Вайоминг

Ранее конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию.

Видео: YouTube / Fox News

Теги: джо байден, джон баррассо, критика, президент сша, сенатор
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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