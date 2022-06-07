Американский сенатор назвал "позорищем" план Байдена по борьбе с проблемами в экономике

По его мнению, президент США проявил некомпетентность, лишив своих граждан пользоваться энергоресурсами.

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал "позорищем" план президента США Джо Байдена по борьбе с проблемами в экономике. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По мнению Баррассо, американский лидер проявил некомпетентность, лишив своих граждан возможности пользоваться энергоресурсами. Он также заявил, что Байден никак не мог установить причину проблем в экономике, а вместо этого продолжает "переводить стрелки" в поисках виновных. Сенатор добавил, что за такой план на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты президенту надо поставить "кол".

Это не план, а позорище! Джон Баррассо, сенатор от штата Вайоминг

Ранее конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию.

Видео: YouTube / Fox News