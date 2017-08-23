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Сегодня, 12:09
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polinakravchenko
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Вышел трейлер седьмого сезона "Американской истории ужасов"

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Новый сезон сериала «Американская история ужасов», будет связан с победой Трампа на выборах.

 Главная героиня Элли, лесбиянка. Она живет с девушкой Иви и боиться, что новый президент страны будет ущемлять права лесбиянок. На фоне всех этих событий у Элли начинаються жуткие истерики, а также  развивается агорафобия (боязнь открытого пространства) и коулрофобия (боязнь клоунов). Так же в терйлере появится фигурка клоуна из четвертого сезона сериала. 

В промо показали персонажа по имени Кай, который поддержит решения Трампа. Парень явно безбашенный, ему нравится, когда вокруг него хаос и разруха. Герой отлично манипулирует людьми.  По инфомрации от создателей, к семье Элли и Иви он отправит работать  сиделку Уинтер, чтобы превратить их и без того непростую жизнь в сущий ад.

Ранее создатели сериала говорили, что этот сезон расскажет о людях, которых игнорирует нынешняя администрация президента. Трамп и Клинтон не появятся в виде героев сериала, несмотря на то, что маски с их лицами появились во вступительных титрах.

Видео: трейлер сериала

Теги: американская история ужасов , сериал
Категории: Лента новостей Кино

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