Американца-педофила, арестованного в Петербурге, ищут на родине

Гражданин США был объявлен в розыск властями штата Теннесси за аналогичные эпизоды 1989 и 1992 годов.

Недавно в Петербурге был задержан 47-летний педофил, который подрабатывал учителем английского в языковой школе и находился в России незаконно. История получила продолжение. Оказывается, мужчина разыскивается властями американского штата Теннесси за аналогичные эпизоды насильственных действий сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет. Данные были опубликованы на сайте Бюро расследований штата Теннесси.

Согласно опубликованной информации, Бьорн Уэст скрывается от правосудия по делу о двух аналогичных эпизодах, датированных декабрем 1989 года и июнем 1992 года. На суде в Петербурге гражданин США признался, что уже привлекался к уголовной ответственности за преступления сексуального характера.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге педофил из США надругался над глухонемым ребенком.