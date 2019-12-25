Пугачевой напомнили о ее выступлении на ЛГБТ-концерте

Примадонна исполнила гимн борцов за права сексуальных меньшинств.

В конце 90-х гг. российская певица Алла Пугачева приняла участие в одном из самых крупных официальных ЛГБТ-концертов в Москве. Она исполнила песню We Shall Overcome ("Мы преодолеем"), которая считается гимном борцов за права меньшинств. Об этом говорится в девятой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг.

Мероприятие прошло в концертном зале имени Чайковского в 1999 году. Вместе с Примадонной на сцене выступал хор гомосексуальных певцов из Лос-Анджелеса, в который входило 40 человек. Это стал самый массовый сбор представителей ЛГБТ-сообщества в России на тот момент.

Стоит отметить, что Пугачеву неоднократно объявляли "иконой" русского феминизма и ЛГБТ.

Ранее мы писали, что в России год ухода Ельцина стал разгаром сексуальной гей-революции.

Фото: Instagram / alla_pugacheva_forum