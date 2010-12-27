Алиса Вокс рассказала, как в Шереметьево потеряли ее багаж

Певица отметила, что летела рейсом "Аэрофлота".

Певица Алиса Вокс пожаловалась на потерю багажа при перелете из Москвы в Северную столицу. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях. Вещи Алисы Вокс не погрузили в самолет из-за сломанного погрузчика.

Певица отметила, что летела рейсом "Аэрофлота". В Пулково, по ее словам, ей никто не сообщил о случившемся.

За час не выехал ни один чемодан. На табло светилась надпись „выдача окончена", прилетали другие рейсы, другие пассажиры забирали свой багаж, а мы так и сидели в ожидании неизвестно чего. Алиса Вокс, певица.

Представители авиакомпании посоветовали Вокс написать заявление на розыск багажа. После долгого ожидания заявление певицы приняли.

Фото: Алиса Вокс / ВК.