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Алиса Вокс рассказала, как в Шереметьево потеряли ее багаж
Сегодня, 15:35
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alexandra08
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Алиса Вокс рассказала, как в Шереметьево потеряли ее багаж

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Певица отметила, что летела рейсом "Аэрофлота".

Певица Алиса Вокс пожаловалась на потерю багажа при перелете из Москвы в Северную столицу. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях. Вещи Алисы Вокс не погрузили в самолет из-за сломанного погрузчика.

Певица отметила, что летела рейсом "Аэрофлота". В Пулково, по ее словам, ей  никто не сообщил о случившемся.

За час не выехал ни один чемодан. На табло светилась надпись „выдача окончена", прилетали другие рейсы, другие пассажиры забирали свой багаж, а мы так и сидели в ожидании неизвестно чего.

Алиса Вокс, певица.

Представители авиакомпании посоветовали Вокс написать заявление на розыск багажа. После долгого ожидания заявление певицы приняли.

Фото: Алиса Вокс / ВК.

Теги: алиса вокс , аэрофлот , группировка ленинград , пулково , шереметьево
Категории: Лента новостей Новости СПб

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