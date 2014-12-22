Алиев: в Баку не рассматривают как преднамеренную атаку катастрофу самолета AZAL

В Азербайджане дали комментарий о расследовании авиакрушения.

Официальные власти из Баку не рассматривают катастрофу лайнера компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау в декабре 2024 года как преднамеренную атаку. Соответствующее заявление сделал азербацджанский президент Ильхам Алиев в интервью для американского телеканала Fox News, которое он дал в рамках своего рабочего визита в США на прошлой неделе. Фрагменты интервью с политиком опубликовало государственное информационного агентство АзерТАдж.

Азербайджан не считает это преднамеренной атакой. Ильхам Алиев, глава Азербайджана

Напомним, что 4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения пассажирского самолета AZAL. Документ не содержал в себе выводов о причинах крушения воздушного судна. В тексте, в частности, указывается, что при первоначальном осмотре обломков борта специалистами были обнаружены сквозные отверстия. Дополнительно в самолете найдены повреждения и посторонние мелкие металлические предметы. Трагедия произошла 25 декабря прошлого года. Речь идет о самолете, который совершал рейс из баку в Грозный. На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжившими, согласно сведениям от ГУ МЧС Казахстана, считаются 29 человек.

Результаты экспертизы по крушению AZAL около Актау скоро могут объявить.

Фото: YouTube / Baku TV