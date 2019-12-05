Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

Адвокат Водонаевой пояснил, что проверка идет по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

Полиция вызвала телеведущую Алёну Водонаеву поговорить о её скандальном посте в Instagram. После сообщения о повышении суммы материнского капитала Водонаева написала, что презирает семьи, которые, "живя в нищете, ещё и растят несколько детей".

По словам телеведущей, в РФ рожают либо богатые, либо необразованные. Также она призвала своих подписчиков не рожать, исходя только лишь из одного желания.

Адвокат Водонаевой пояснил, что проверка идет по статье "Возбуждение ненависти или вражды". По данной статье могут назначить штраф до 300 тысяч рублей, либо отправить на принудительные работы, либо лишить свободы.

Ранее Водонаева ответила на слова Путина после скандала из-за слов о "быдле".