Алёна Водонаева: советы для счастливой жизни в браке

Книга "Голая" поступила в продажи в декабре 2018 года и за неделю стала бестселлером. Алёна, собрав весь свой багаж опыта, сформировала некую "азбуку отношений" для всех девушек. Съемочная бригада PITER.TV побывала на презентации и пообщалась с Аленой лично. Теледива поделилась с нашей аудиторией советами о счастливой жизни в браке. Алена отмечает - "Главное, быть реалистом "

Не строить иллюзий, потому что нужно понимать, что действительно существует конфетно-букетный период, который когда – то заканчивается. Не верьте тем парам, тем женщинам, которые говорят, что после 10 лет брака у них так же все радостно, радужно и сексуально, как и в первые годы. Даже если все там так радостно, то все равно тех чувств, которые были на первых порах, там нет. Не верьте в иллюзии. Знайте, что ничего не бывает, как в фильмах про любовь. Правда не бывает, поверьте мне. Второй совет – уважение. Никогда не опускайтесь до оскорблений в конфликтах. Конфликты бывают у всех, мы женщины, вообще существа гормональные. Раз в месяц нас перекрывает, поэтому всегда держите планку…..Сами разруливайте, и сами стройте свои семейные маршруты.

Алена Водонаева, блогер, экс-участница Дом-2