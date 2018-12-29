Алена Водонаева презентовала свою первую книгу "Голая"

15 января в «Буквоеде» прошла презентация книги Алёны Водонаевой «Голая (правда о том, как быть настоящей женщиной)».

Книга "Голая" поступила в продажи в декабре 2018 года и за неделю стала бестселлером.

Вот книга вышла и произвела колоссальный успех в стране. На данный момент тираж составляет 40 тысяч, до моего отпуска был 25 тысяч. То есть тиражи растут, она с бешенной популярностью набирает обороты, а я всё равно могу сидеть дома и грызть себя: ведь я могла сделать и лучше. Алёна Водонаева, блогер, экс-участница "Дом 2"

Это женская библия. Та книга, которая объясняет многие вещи, которые я бы хотела, чтобы мне объяснили в жизни, тогда, когда никто не мог этого сделать. Алёна Водонаева, блогер, экс-участница "Дом 2"

В своей книге блогер с двухмиллионной аудиторией рассказывает о привлекательности, о том, как найти себя и делится советами для поддержания здоровья и красоты. Также, Алена Водонаева поделилась - материал для книги собирался в заметках на айфоне. Во время работы над своим произведением телеведущая закрывалась на балконе своей квартиры и вход туда был запрещен всем, кроме кота. И так три недели с небольшими перерывами на сон.

Мероприятие в формате диалога сфокусировалось не только на книге "Голая", но и на личной жизни звезды. Алёна рассказала о будущих планах, об упущениях прошлого и о забавных случаях из заграничных поездок

Количество пришедших людей удивило не только организаторов мероприятия, так как сидячих мест катастрофически не хватало на всех, но и Алёну Водонаеву. Она отметила, что в Москве на премьере было чуть меньше народу, но обещала не уйти до того момента, пока не подпишет все книги и со всеми не сфотографируется. Все желающие смогли задать свои вопросы и получить автограф.





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