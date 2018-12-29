Алёна Водонаева о женском счастье

Книга "Голая" поступила в продажи в декабре 2018 года и за неделю стала бестселлером. Алёна, собрав весь свой багаж опыта, сформировала некую "азбуку отношений" для всех девушек. Съемочная бригада PITER.TV побывала на презентации и пообщалась с Аленой лично. Теледива поделилась с нашей аудиторией своим взглядом на "несчастность русских женщин".

Вы знаете, это такая долгая тема. Нам с вами нужно где-нибудь сесть в более уютном месте, нежели вот этот вот цветок с кучей книг, потому что из наших женщин еще годами придется выбивать и искоренять вот эту вот "несчастность". Я сегодня читала статью, о том, что кто-то в шоу-бизнесе кого-то побил. Какой-то актер побил свою жену, а она дала опровержение в интернете, что нет, мол, он меня не бил. Понимаете, как работает психология русских женщин? Мы сами оправдываем даже то, что с нами, например, нехорошо поступают. Я сейчас не про себя говорю, но я прекрасно понимаю эту психологию, этот настрой наших женщин. Меня очень часто осуждают или недолюбливают за то, что я такая свободная: если мне что – то не понравится в отношениях с мужчиной, я не буду это терпеть, я развернусь и скажу - "Следующий!". Это не будет плохо, потому что меня мама родила на этот свет одну-единственную и дала мне одну драгоценную жизнь, которая закончится. И век человека, он недолгий, поэтому я никогда не буду, например, ущемлять себя в чем-то и всегда буду делать так, чтобы хорошо было только мне и моему ребенку, потому что у меня есть сын. В первую очередь, я думаю только о себе и о ребенке. У меня прекрасный муж, я его очень люблю, но без стеснения я вам скажу, что свои интересы я буду отстаивать в первую очередь. Женщины, к сожалению, наши, русские привыкли к другому. У нас война скосила добрую половину нормальных мужчин. Остались калеки, алкоголики, и там уж знаете, подбирали уже кого придется. Засевший гвоздь в голову нашим прабабушкам, бабушкам, мамам, что "плохонький, да мой", он вот до сих пор ковыряет им мозги. Я очень надеюсь, что я застану то время и буду жить в то время, когда наши русские девушки будут совершенно по - другому себя оценивать.

Алёна Водонаева, экс-участница Дом-2, блогер