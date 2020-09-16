Алексей Миллер рассказал о сотрудничестве с администрацией Петербурга

Так как Миллер является ленинградцем, для него важен облик города.

Председаль правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал о взаимодействиями с властями Петербурга по развитию города. За последние годы удалось многое сделать для комфортной городской среды, отметил он в интервью "Петербургскому дневнику".

Энергетическая компания ведет работу по благоустройству Петербурга. Многое из этого выполняется при участии губернатора Александра Беглова, например, работы на Большом проспекте Петроградской стороны и освещению Невского проспекта. Кроме того, идет работа по благоустройству улиц и площадей в историческом центре: мощение гранитом тротуаров, установка дорожных знаков, художественная подсветка архитектурных ансамблей. Совместно с властями организация рестраврирует интерьеры Екатерининского дворца в Царском Селе и Китайского дворца в Ораниенбауме.

Также Миллер отметил создание морского фасада города, который символизирует современный этап развития Петербурга. Среди них ― здание "Лахта центра" и "Газпром Арены".



Фото: gazprom.ru