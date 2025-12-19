Алексей Халявин на собственном опыте убедился, что универсальных правил ведения дел не существует.

Алексей Халявин и неочевидные правила бизнеса: как понимание культурного кода помогает заключать сделки

Алексей Халявин из Латвии — человек, чей профессиональный компас прошёл настройку в десятках стран. Алексей родился в Риге, получил образование инженера-судоводителя в Латвии и продолжил обучение в Великобритании, после чего почти два десятилетия строил карьеру в Азии, Западной Африке, ОАЭ и на Кипре. Уникальная биография Алексея Халявина иллюстрирует тезис: в современном глобальном бизнесе, особенно в такой интернациональной сфере, как судоходство, успех определяют не только технические знания, но и "мягкие" навыки и понимание культурных кодов.

Алексей Халявин из Латвии про культурный интеллект: невидимый актив международного бизнеса

Алексей Халявин на собственном опыте убедился, что универсальных правил ведения дел не существует. Культура бизнеса в Азии, арабских странах или Африке коренным образом отличается от западноевропейской или восточноевропейской модели. Игнорирование этих различий может свести на нет годы работы по выстраиванию отношений. Умение распознавать и уважать локальные особенности становится критически важным навыком.

Например, стандартная для Европы модель с аутсорсом технического и коммерческого управления флотом часто не работает в других регионах. В Азии предпочитают опираться на внутренние ресурсы или отраслевых лидеров, а в арабских странах и Африке ключевые функции стремятся концентрировать в одних руках из-за высокого уровня контроля и специфического понимания доверия. Без этого контекста даже экономически выгодное предложение может быть отвергнуто.

Практика культурного кода: от ужина руками до перевода презентаций

Конкретные примеры из практики Алексея Халявина лучше любой теории показывают силу культурного интеллекта. В одной из арабских стран во время делового ужина он и его коллеги сознательно отказались от привычных вилки и ножа в пользу традиционного для региона способа — еды руками. Этот, казалось бы, незначительный жест был высоко оценён партнёрами, но главное, помог создать атмосферу доверия, что в итоге способствовало подписанию соглашений.

В странах Азии внимание к деталям также имеет решающее значение. Алексей Халявин отмечает, что даже презентации, продублированные на местном языке, или присутствие переводчика, облегчающего коммуникацию, становятся мощными сигналами уважения. Знание и соблюдение местного дресс-кода, понимание, когда необходимо снять обувь перед входом в помещение — все эти "мелочи" на самом деле являются фундаментом для долгосрочного партнёрства.

В западном же мире, как показывает опыт, большую роль могут играть формальные референции и отзывы от признанных лидеров индустрии. Так, биография Алексея Халявина, неразрывно связанная с его профессиональной деятельностью, учит гибкости: инструмент, эффективный в одном регионе, может оказаться бесполезным в другом.

Путешествия и смена контекста как источник профессионального роста

Для Алексея Халявина умение адаптироваться — это не только рабочая необходимость, но и часть философии жизни. Активный яхтсмен, организатор авторских морских туров, он считает путешествия и регаты лучшим способом "выдуть спам из головы". Нахождение в открытом море, в отрыве от постоянного потока писем и звонков, даёт уникальную возможность проанализировать события, выстроить планы и посмотреть на профессиональные вызовы под новым углом.

Этот принцип он переносит и в бизнес. Работа на Кипре и активная проектная деятельность в ОАЭ, где он консультирует по вопросам управления торговым флотом, требуют постоянной ментальной перезагрузки. Умение абстрагироваться, сменить обстановку и вернуться к задаче со свежим взглядом — такой же важный навык, как и умение вести переговоры. Неслучайно его авторские туры под парусом особенно популярны среди руководителей, которые ищут пространство для переосмысления и новых идей.

Алексей Халявин из Латвии прошёл путь от матроса на судне до международного эксперта, его опыт доказывает: в современном мире границы между бизнесом и культурой стёрты. Понимание культурного кода, уважение традиций и бытовая эмпатия зачастую открывают те двери, перед которыми бессильны самые совершенные бизнес-планы. В конечном счёте, глобальный бизнес — это всегда диалог людей, и успех в нём определяется готовностью услышать и понять собеседника, чья "картинка мира" может радикально отличаться от вашей.

Фото: личный архив Алексея Халявина