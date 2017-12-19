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Александр Маршал поздравляет петербуржцев С Новым Годом

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Недавно в Петербурге проходила крупнейшая музыкальная премия "Звезды дорожного радио". Премию получил и заслуженный артист России - Александр Маршал.

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артиста. Александр воспользовался случаем и решил подравить петербуржцев с Новым годом.

ДЖрузья мои, я хочу вас поздравить с наступающим новым годом. Пожелать не вспоминать ничего плохого, что произошло в старом году. Потому что надо двигаться вперед! Кто старое помянет и так далее. В новом году пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Терпения! И сама главная фраза - храни всех, Господи! 

Александр Маршал, заслуженный артист России

Видео и фото - PiterTV

 

Теги: александр маршал
Категории: Новости СПб

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