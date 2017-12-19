Александр Маршал поздравляет петербуржцев С Новым Годом

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артиста. Александр воспользовался случаем и решил подравить петербуржцев с Новым годом.

ДЖрузья мои, я хочу вас поздравить с наступающим новым годом. Пожелать не вспоминать ничего плохого, что произошло в старом году. Потому что надо двигаться вперед! Кто старое помянет и так далее. В новом году пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Терпения! И сама главная фраза - храни всех, Господи!