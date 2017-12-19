Концерт "Звезды дорожного радио" отгремел в Петербурге

В Ледовом дворце состоялась торжественная церемония вручения седьмой народной премии «Звезды Дорожного радио». В Петербурге этот конкурс завоевал статус одного из главных музыкальных событий города. Свои лучшие хиты, по мнению зрителей и слушателей «Дорожного радио», исполнили артисты. На сцене со своими лучшими хитами выступили Татьяна Буланова и Валерий Меладзе, Стас Войтенко и группа Баян MIX, Николай Басков, Александр Маршал и многие другие. Звезды Дорожного радио» поделились своими впечатлениями и эмоциями о концерте.



Для меня награда в моей жизни – это уже какой-то, с одной стороны, не удивление, потому что наград у меня много. Самое главное, мне кажется, что дорожное радио, идея в том, что люди сами выбирают песню, и вручают за какую-то песню артисту – это вот дорогого стоит. Потому что ты понимаешь, какая песня наиболее любимая.

Николай Басков

Мне очень приятно, что многие зрители выбрали песню «Сердце» на Дорожном радио и по разным другим голосованиям и другим источниками эта песня находится в лидерах, что у нее есть не какая-то специфическая аудитория на каком-то отдельном радио. Это песня вообще получилась. И в данном случае эта премия тому подтверждение. Спасибо большое за голосование такое активное, за прием отличный на концерте. Валерия

Татьяна Буланова поделилась мнением о том, какой должна быть песня, чтобы удостоиться этой награды. Ведь у многих юных артистов это только впереди.

Должна быть красивая мелодия, текст, с одной стороны, доступный, с другой стороны, не совсем примитивный. Какая-то должна быть харизма, наверное. Мне, правда, трудно сказать, потому что, вы знаете, сколько в моей жизни было записано песен, и далеко не все они стали хитами.Для меня первична мелодия. Если мелодия специфическая, то даже если текст замысловатый уходит на второй план, запоминаешь мелодию.

Татьяна Буланова

Еще раз могу сказать то, что сказал со сцены. Для меня это очень трепетный момент, потому что премия седьмая, и именно я тот единственный артист, который все семь лет выступал на сцене премии «Звезды Дорожного радио». И я этим очень горжусь. Это очень почетно, очень приятно. Это говорит о нашей взаимной любви, взаиимной дружбе, многолетней с аудиторией «Дорожного радио».

Денис Майданов

Это настолько важная для меня награда, что слов никаких нет, чтобы выразить, насколько». ЗТ Юта выпустила 11-й сольный альбом под названием «В глубине твоего сердца». В настоящее время работает над записью нового, 12-го по счету, альбома. СНХ 00:56 – 01:02«Занимаюсь концертной историей, потому что мы намерены поехать в тур и представить новую программу.

ЮТА

Группа Баян MIX начала свою музыкальную карьеру 4 года назад. Премию «Звезды Дорожного радио» артисты получают уже второй раз. Выпуск нового альбома группы запланирован на весну грядущего года, а до этого времени артисты побывают в гастролях в Канаде и Америке.



Ну, вы знаете, на самом деле конкурс был очень достойный, очень много было достойных соперников и до самого последнего момента мы не понимали, будем ли мы в победителях. И сейчас здесь на этой площадке собраны лучшие из лучших именно этого хит-парада этого года. Нам очень приятно, что мы находимся в такой когорте и в таком количестве звезд, которые здесь присутствуют.

Баян MIX

Любая победа – это приятно. Еще одна ступенька в моей жизни. Вы знаете, если посмотреть мой офис, там очень много наград. Когда заходишь туда, понимаешь в какой-то момент, что неужели у меня такая богатая творческая жизнь. Вроде бы вчера все начинальнось. Очень приятно. Каждая такая победа – это определенный, мне кажется, шаг вперед. Питер всегда меня встречает теплом, тем более я уже в сотый раз, наверное, говорил, моя творческая основная деятельность, профессиональна началась с этого города. Мы это не забываем никогда, поэтому в преддверии Нового Года мы снова здесь.

Стас Михайлов







Эта статуэтка, я всегда говорю, при любых награждениях, прежде всего принадлежит людям, которые слушают мои песни, которые ходят на мои концерты. И я в первую очередь благодарен за это именно им. Это их награда.

Александр Маршал

Герман Титов в дуэте с Наташей Королевой исполнили песню «Если мы с тобой». Недавно состоялась премьера клипа, который уже завоевал огромное количество голосов и стал настоящим хитом дуэта.

Когда я написал музыку к ней, а текст написала Наталья Касинцева и предложила записать, я даже и подумать не мог, что она на «Дорожном радио» завоюет такую достойную прекрасную награду. Герман Титов

На самом деле, это очень приятно. И приятно, что сегодня целый стадион зрителей. Они все такие красивые, они радостные. Они ждут чудес, потому что, конечно, Новый Год, и по-другому быть никак не может.

Анита Цой

Прекрасные впечатления, когда огромный зал, когда звучат любимые песни, которые выбирают не какие-то люди, а просто зрители. Это здорово. Это их выбор. И прекрасно, что перед Новым Годом у нас есть возможность встретиться со своими зрителями и подарить им то, что им очень нравится. Александ Олешко

Во-первых, это было весело. Зрители были прекрасные, гигантский зал. И обычно в таких залах страшно выступать поначалу. Но прием был прекрасный, поэтому было все легко. Ну и, конечно же, прекрасный приз, «Звезда Дорожного радио», – он так качественно сделан, он займет почетное место в моей галерее.

Валерий Меладзе

В завершение церемонии зрители не только получили автограф любимого исполнителя, но и сделали памятное фото с заветной статуэткой. А для тех, кому не удалось побывать (присутствовать) на концерте, организаторы шоу провели прямую трансляцию на официальном сайте Дорожного радио. Зал был полон аплодисментов и бурных оваций.

Видео и фото - PiterTV

Лаура Галустьян, Елизавета Нуждина, Софья Алимова.