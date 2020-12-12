В Подмосковье в предынсультном состоянии госпитализировали Александра Маршала

63-летнему певцу стало плохо в его доме в Барвихе.

В Московской области госпитализировали Александра Маршала. Как сообщает Telegram-канал Mash, 63-летнему певцу стало плохо вечером 3 марта. В этот момент он находился в своем доме в Барвихе.

Приехавшие на вызов медики осмотрели музыканта и приняли решение о его госпитализации. Певец находится в предынсультном состоянии.

Александр Маршал известен слушателям как своим сольным творчеством, так и участием в рок-группе "Парк Горького". На его счету десятки песен. В их числе "От берега до берега", "Летят журавли…", "Белый пепел", "Moscow Calling" и др.

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Фото: Instagram / marshalsinger