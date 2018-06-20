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Александр Говорунов занял должность советника президента в Сбербанке
Сегодня, 11:50
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lesjasap

Александр Говорунов занял должность советника президента в Сбербанке

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Спустя много лет бывший вице-губернатор Северной столицы вернулся на работу в банковскую сферу.

Бывший вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов занял должность в Сбербанке. После отставки экс-чиновник получил пост советника президента компании.

Случилось то, что случилось. Для меня эта работа понятна и известна. Я 18 лет своей жизни отдал сберегательному делу. Вот и все комментарии

заявил Говорунов журналистам

Известно, что в обязанности специалиста будет входить сфера кредитно-финансовых организаций по Северо-Западу. Ранее Говорунов уже трудился в Сбербанке, в период с 1996 по 2014 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов напомнил о необходимости снижения уровня смертности в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: александр говорунов, сбербанк, советник президента
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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