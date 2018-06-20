Александр Говорунов занял должность советника президента в Сбербанке

Спустя много лет бывший вице-губернатор Северной столицы вернулся на работу в банковскую сферу.

Бывший вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов занял должность в Сбербанке. После отставки экс-чиновник получил пост советника президента компании.

Случилось то, что случилось. Для меня эта работа понятна и известна. Я 18 лет своей жизни отдал сберегательному делу. Вот и все комментарии заявил Говорунов журналистам

Известно, что в обязанности специалиста будет входить сфера кредитно-финансовых организаций по Северо-Западу. Ранее Говорунов уже трудился в Сбербанке, в период с 1996 по 2014 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов напомнил о необходимости снижения уровня смертности в Петербурге.

Фото: Piter.tv