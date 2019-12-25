Александр Дрозденко встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии

На встрече обсудили соглашение между правительствами, направленное на расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление гуманитарных и культурных связей региона с партнерами из Белоруссии.

В четверг, 19 августа, в Ленинградской области прошла встреча главы региона Александра Дрозденко с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Дрозденко сообщил, что регион готов к расширению сотрудничества, как в рамках взаимодействия с хозяйствующими субъектами республики, так и по укреплению межрегиональных связей. Помимо этого подчеркнули необходимость формирования логистических маршрутов по транспортировке продукции нефтяного комплекса Республики Беларусь потребителям через порты Ленинградской области.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении совместных мероприятий, посвященных углубленному изучению важнейших страниц истории Великой Отечественной войны и партизанского движения.

Дрозденко также отметил, что готов направить в Беларусь делегацию из Ленобласти.

Ранее мы писали, что строительство фуд-молла превратило бульвар Менделеева в Мурино в "горячую точку".

Фото: pexels