Александр Дрозденко встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии

В четверг, 19 августа, в Ленинградской области прошла встреча главы региона Александра Дрозденко с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
Дрозденко сообщил, что регион готов к расширению сотрудничества, как в рамках взаимодействия с хозяйствующими субъектами республики, так и по укреплению межрегиональных связей. Помимо этого подчеркнули необходимость формирования логистических маршрутов по транспортировке продукции нефтяного комплекса Республики Беларусь потребителям через порты Ленинградской области.
По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении совместных мероприятий, посвященных углубленному изучению важнейших страниц истории Великой Отечественной войны и партизанского движения.
Дрозденко также отметил, что готов направить в Беларусь делегацию из Ленобласти.
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Фото: pexels
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