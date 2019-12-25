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Александр Дрозденко встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
Сегодня, 14:44
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Александр Дрозденко встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии

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На встрече обсудили соглашение между правительствами, направленное на расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление гуманитарных и культурных связей региона с партнерами из Белоруссии.

В четверг, 19 августа, в Ленинградской области прошла встреча главы региона Александра Дрозденко с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Дрозденко сообщил, что регион готов к расширению сотрудничества, как в рамках взаимодействия с хозяйствующими субъектами республики, так и по укреплению межрегиональных связей. Помимо этого подчеркнули необходимость формирования логистических маршрутов по транспортировке продукции нефтяного комплекса Республики Беларусь потребителям через порты Ленинградской области.  

По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении  совместных мероприятий, посвященных углубленному изучению важнейших страниц истории Великой Отечественной войны и партизанского движения. 

Дрозденко также отметил, что готов направить в Беларусь делегацию из Ленобласти. 

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Фото: pexels

Теги: 47 регион, александр дрозденко, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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