Александр Дрозденко продолжит самостоятельно вести свой Instagram

Простые люди Ленинградской области озаботились судьбой Instagram-аккаунта своего губернатора.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал на обращение одного из своих подписчиков в соцсети Instagram, оставившего комментарий под записью в аккаунте главы региона от 27 мая.

Пользователь с ником prodnabor78rus выразил опасения, что аккаунт губернатора может быть изъят у г-на Дрозденко и передан в ведение неназванных федеральных специалистов. Основанием для этого пользователь называет некую "системность", к которой хотят свести власти все аккаунты госслужащих в соцсетях. Губернатора области пользователь называет при этом "одним из самых эффективных инстаграмщиков".



Отвечая на тревожный вопрос, губернатор заверил всех обеспокоенных, что данный аккаунт является его личным и передавать его в чьё-либо пользование не планируется. В описании профиля prodnabor78rus приводится информация о его владельце: Михаил Давыдов, эксперт Агентства стратегических инициатив. Публикаций на странице профиля нет, среди подписок пользователя - аккаунты Государственной Думы, Кремля, несколько аккаунтов Президента России Владимира Путина, губернатора Петербурга Александра Беглова и многих других федеральных органов и чиновников.

В своём аккаунте губернатор Ленобласти напрямую общается с жителями региона, отвечает на их вопросы и перенаправляет жалобы руководителям соответствующих ведомств для оперативного решения.

Наиболее часто в комментариях можно встретить просьбы решить проблемы с дорогами, ЖКХ и вывозом мусора.



На данный момент у Александра Дрозденко более 61 тысяч подписчиков. Недавно губернатор поделился с ними фотографиями молодой семьи бобров.