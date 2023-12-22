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Дрозденко обратился к жителям в День памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма
Сегодня, 11:18
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Дрозденко обратился к жителям в День памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма

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Эту дату отмечают 19 января. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям в День памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма. Эту дату отмечают 19 января. 

Вечная слава защитникам Ораниенбаумского плацдарма! Вечная память всем погибшим за Родину!

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Обращение опубликовали в пресс-службе администрации Ленинградской области. Маленький участок земли на южном побережье Финского залива имел огромное значение в обороне Ленинграда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Фото: Piter.tv

Теги: адександр дрозденко, день памяти защитников ораниенбаумского плацдарма, дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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