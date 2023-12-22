Эту дату отмечают 19 января.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям в День памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма. Эту дату отмечают 19 января.

Вечная слава защитникам Ораниенбаумского плацдарма! Вечная память всем погибшим за Родину! Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Обращение опубликовали в пресс-службе администрации Ленинградской области. Маленький участок земли на южном побережье Финского залива имел огромное значение в обороне Ленинграда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Фото: Piter.tv