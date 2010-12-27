Александр Дрозденко принимает участие в заседаниях Бюро Конгресса в Страсбурге

Рабочую программу губернатора открыл деловой завтрак с постоянным представителем РФ при Совете Европы Иваном Солтановским, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы работы Конгресса в Страсбурге.

Программу открыл деловой завтрак с постоянным представителем РФ при Совете Европы.

Возглавляющий делегацию России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принимает 11 сентября участие в рабочих заседаниях Бюро Конгресса во французском Страсбурге.

Рабочую программу губернатора открыл деловой завтрак с постоянным представителем РФ при Совете Европы Иваном Солтановским, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы работы Конгресса в Страсбурге. После Александр Дрозденко направился на заседания Бюро Палаты регионов и Бюро Конгресса во Дворце Европы.

Мероприятия проводятся в Страсбурге в преддверии запланированных с 28 по 31 октября 2019 года 37-й пленарной сессии Конгресса Совета Европы, заседаний бюро обеих палат и Бюро Конгресса. Оно отвечает за подготовку сессий и предложений, касающихся общей политики Конгресса и иных вопросов, а также за непрерывность работы между сессиями.

В состав Бюро Конгресса входят Председатель Конгресса и члены бюро обеих его Палат (в каждом – председатель палаты и 7 его заместителей). Александр Дрозденко, избранный в ноябре 2018 года заместителем главы Палаты регионов, входит в состав Бюро Конгресса, равно как и Бюро Палаты регионов Конгресса.

Источник: пресс-служба ЛО