Александр Дрозденко представил опыт региона по вовлечению жителей к развитию территории

Губернатор отметил, что развитие Ленинградской области идет по семи направлениям: экономика, социальная сфера, развитие комфортной среды, безопасность граждан, цифровизация жизни, развитие гражданского общества и инфраструктурное развитие.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил участникам форума "Устойчивое развитие в Северо-Западном федеральном округе" опыт региона по вовлечению жителей к развитию территории.

"Наша задача — максимальное вовлечение жителей к решению насущных проблем. Люди должны понимать, что не власть за них решает вопросы, а они вместе с властью решают возникающие вопросы. Более того, они определяют вектор развития, выступают инициаторами", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе форума.

В качестве примера он привел региональный "закон о старостах", который был принят Ленинградской областью первой среди российских регионов. "В народе этот закон называют "закон тысячи добрых дел": ежегодно почти половину миллиарда рублей из бюджета мы выделяем для реализации инициативных проектов граждан. Жители сами выбирают себе инициативных людей, которые выступают со своими предложениями: установка детских площадок, освещения, благоустройство парков, мостов, чистка колодцев. Если эти дела получают поддержку граждан, то они напрямую финансируются из бюджета", — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что развитие Ленинградской области идет по семи направлениям: экономика, социальная сфера, развитие комфортной среды, безопасность граждан, цифровизация жизни, развитие гражданского общества и инфраструктурное развитие. В каждом из этих направлений существуют институты по взаимодействию с гражданами, мнение которых власть слышит и учитывает.

Источник: пресс-служба ЛО