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Александр Дрозденко посетит Политехнический университет Петра Великого
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Александр Дрозденко посетит Политехнический университет Петра Великого

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Александр Дрозденко прочитает лекцию студентам Политехнического университета Петра Великого и примет участие в заседании Ученого совета вуза.

30 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прочитает лекцию студентам Политехнического университета Петра Великого и примет участие в заседании Ученого совета вуза (Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29).

Программа:

15.00 — лекция губернатора Александра Дрозденко на тему "Ленинградская область 2.0: взгляд в будущее";

16.00 — заседание Ученого совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

16.20 —  церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургском политехническим университетом Петра Великого, вручение Александру Дрозденко диплома почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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