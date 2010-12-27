Александр Дрозденко посетил производство "Авангард" в Тосно

Глава региона осмотрел в Тосно производство влажных салфеток, нетканного материала для них и упаковки.

Губернатор Ленинградской области посетил производство "Авангард" в Тосно.

Глава региона Александр Дрозденко осмотрел в Тосно производство влажных салфеток, нетканного материала для них и упаковки. На предприятии ООО "Авангард" заняты около 700 человек, средняя заработная плата составляет 46 тысяч рублей.

"Завод дает нам повод для гордости: он занимает 42% российского рынка влажных салфеток и производит 80% от всего рынка нетканного материала. Это безусловный лидер в отрасли. Но завод хочет развиваться, и здесь главный вопрос — нехватка земли. Мы договорились о выделении 0,5 гектара для размещения складской базы, и будем ждать заявки от инвестора на дополнительные участки для создания новых производственных мощностей", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор осмотрел цеха производства влажных салфеток и нетканного полотна, полиграфический цех. Производимый на предприятии нетканый материал типа спанлейс представляет собой ткань, состоящую из натуральных и искусственных волокон, с повышенными характеристиками мягкости, впитываемости, гигиеничности и удобства в использовании. Спанлейс широко применяется при производстве перевязочных медицинских материалов, пошиве хирургических халатов, одноразовых постельных принадлежностей, используемых в стационарных условиях больниц.

Источник: пресс-служба ЛО