На ремонт Сланцевской детской поликлиники, который начался в прошлом году, выделено более 35 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги первого этапа реализации программы обновления детских поликлиник.

"В этом году у нас началась реализация нацпроекта "Здравоохранение", одна из составных частей которого – наш региональный проект "Развитие детского здравоохранения". Благодаря ему, в частности, за два года мы отремонтируем все областные поликлиники, создав комфортные условия как для маленьких пациентов, так и для работы врачей. Совершенно очевидно, что если сегодня мы будем проводить прием детей в красивых кабинетах с современным оборудованием, то завтра не будет у ребенка фобии в дальнейшем при проведении плановых профосмотров", — сказал губернатор при посещении отремонтированной детской поликлиники в Сланцах.

На ремонт Сланцевской детской поликлиники, который начался в прошлом году, выделено более 35 млн рублей. После ремонта в поликлинике созданы условия для комфортного пребывания пациентов: здесь организованы открытая регистратура и игровые комнаты, проведено разделение потоков здоровых и больных детей, полностью заменена мебель, оборудование кабинетов врачей и режимных кабинетов. После ремонта в Сланцевской детской поликлинике будет открыт детский стационар.

К 2020 году планируется отремонтировать входную группу детской поликлиники и установить закрытую колясочную.