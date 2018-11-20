Александр Дрозденко перенес начало прямого эфира в Instagram

Основной тематикой диалога станут темы экологии и транспортного обеспечения региона.

Старт прямого эфира губернатора Ленинградской области в соцсети Instagram был перенесен Александром Дрозденко на несколько часов вперед. Об этом сообщил своим подписчикам сам губернатор, опубликовав пост с извинениями и объяснением данного изменения во времени.

Изначально разговор с подписчиками губернатор планировал провести 6 февраля в 15:00, теперь же он состоится в 17:00.

Уважаемые пользователи инстаграм! Вынужден перенести прямой эфир 6 февраля

на 17.00. В семье произошло трагическое событие, в первой половине дня должен быть на похоронах. Приношу извинения за перенос.

Напомним, основной тематикой диалога станут темы экологии и транспортного обеспечения региона.

Ранее в Piter.TV: Выборжане в прямом эфире Instagram увидят обзор Александра Дрозденко на областные дороги и экологию

Фото: Агентство Бизнес Новостей