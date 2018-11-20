Выборжане в прямом эфире Instagram увидят обзор Александра Дрозденко на областные дороги и экологию

Поучаствовать в прямом эфире можно уже в среду, шестого февраля, в три часа дня.

Как известно, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко активно практикует общение с жителями региона через соцсети. Основной социальной сетью стал Instagram, где у губернатора имеется личная страничка (@drozdenko_au).

Так, сегодня губернатор анонсировал дату своего выхода в прямой эфир, где Александр Дрозденко сможет обсудить с подписчиками канала вопросы транспортного обеспечения и экологии региона.

Поучаствовать в прямом эфире можно уже в среду, шестого февраля, в три часа дня.

Ранее: в Piter.TV: В Ленинградской области названы победители #марафон365

Фото: Агентство Бизнес Новостей