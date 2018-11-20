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Выборжане в прямом эфире Instagram увидят обзор Александра Дрозденко на областные дороги и экологию
Сегодня, 21:23
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KaterinaKono13

Выборжане в прямом эфире Instagram увидят обзор Александра Дрозденко на областные дороги и экологию

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Поучаствовать в прямом эфире можно уже в среду, шестого февраля, в три часа дня.

Как известно, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко активно практикует общение с жителями региона через соцсети. Основной социальной сетью стал Instagram, где у губернатора имеется личная страничка (@drozdenko_au).

Так, сегодня губернатор анонсировал дату своего выхода в прямой эфир, где Александр Дрозденко сможет обсудить с подписчиками канала вопросы транспортного обеспечения и экологии региона. 

Поучаствовать в прямом эфире можно уже в среду, шестого февраля, в три часа дня.

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Фото: Агентство Бизнес Новостей

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Категории: Выборг,

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