Александр Дрозденко объявит победителя конкурса "Столица Ленинградской области"

Состязание стартовало 15 мая, его результаты губернатор Александр Дрозденко традиционно объявит на праздновании 92-й годовщины образования региона в августе в Бокситогорске.

Состязание стартовало 15 мая, его результаты губернатор Александр Дрозденко традиционно объявит на праздновании 92-й годовщины образования региона в августе в Бокситогорске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Было пять очень интересных презентаций о планируемых улучшениях в столице-2020 от муниципальных образований. При этом оценка заявки района-победителя, жителей которого ждет ряд приятных сюрпризов, была единогласной отметил вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов

На рассмотрение возглавляемой Сергеем Перминовым конкурсной комиссии поступили заявки от Всеволожского (с презентацией по Всеволожску), Кингисеппского (с выдвижением Ивангорода), Лужского (Луга), Тосненского (Тосно) муниципальных районов и Сосновоборского городского округа (Сосновый Бор).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО