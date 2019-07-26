Александр Беглов поздравил воспитанниц пансиона Минобороны

Глава Северной столицы наградил их за успехи в учёбе и творчестве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии награждения воспитанниц пансиона Министерства обороны РФ. В мероприятии также участвовали художественный руководитель Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело и заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа Андрей Воронин.

"Здесь вас учат принимать решения в сложных ситуациях, справляться со стрессом и быть сильными. Вам предстоит продолжать дело предков и укреплять могущество нашей страны" Александр Беглов

Как отметили на церемонии, каждая пятая воспитанница пансиона — круглая отличница, многие стали победителями всероссийских олимпиад и творческих конкурсов. Губернатор лично вручил награды за успехи в учебе и творчестве, подчеркнув, что учебное заведение воспитывает "достойных граждан великой страны".

Пансион Минобороны открылся в Петербурге в сентябре 2019 года. Преимущественно здесь обучаются дети военнослужащих. Первый выпуск состоялся в 2024 году — аттестаты получили 63 воспитанницы.

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Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга