Александр Беглов подвел итоги рабочей недели в "ВКонтакте"

Глава Смольного выделил семь основных пунктов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился с подписчиками итогами прошедшей рабочей недели. Он выделил основные события, на которые стоит обратить внимание.

Одним из главных мероприятий стало открытие дорожной трассы М-11. Скоростная дорога соединила Москву и Петербург. Благодаря объекту автомобилисты смогут добраться из города в город за 5,5 часов. В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин. При первом лице государства также прошла закладка патрульного корабля для Арктики на "Адмиралтейских верфях". Глава города отметил, что Северная столица ориентирована на расширение судостроительного комплекса.

Важным договором стало сотрудничество в области технологий и разработок для энергетического направления. Соглашение подписали "Газпром нефть" и "Агентство по технологическому развитию". Также на доработку направили 7 из 14 проектов, связанных с территориями Петербурга в разных районах. Это связано с нехваткой социальных объектов.

Упомянул Беглов об открытии памятника писателю Даниилу Гранину, школы в Красносельском районе по улице Маршала Казакова. Он напомнил, что 12 декабря ожидается общероссийский прием граждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что парк снегоуборочной техники в Петербурге увеличится на треть.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов

