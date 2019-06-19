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Александр Бастрыкин изучит дело об убийстве 31-летней петербурженки после повторного обращения матери девушки
Сегодня, 13:39
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Александр Бастрыкин изучит дело об убийстве 31-летней петербурженки после повторного обращения матери девушки

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Мать погибшей уверена, что Следком знает имя убийцы ее дочери, но не привлек этого человека к ответственности.

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти петербурженки, которую выкинули из окна многоэтажного дома. Мать девушки повторно обратилась к сотрудникам ведомства, сообщили в пресс-службе СК.

В июне этого года 31-летнюю женщину вытолкнули из окна жилого дома. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело.

По словам  матери погибшей, следователь не рассказывает ей о результатах экспертиз. Женщина уверена, что Следком знает имя убийцы девушки, но не привлек этого человека к ответственности. Расследование идет уже 6 месяцев. 

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве женщины на Студенческой.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России

Теги: бастрыкин, вытолкнули из окна многоэтажки, мвд, обращение матери, расследование, следственный комитет рф, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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