Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве женщины на Студенческой

Полицейские объявили в розыск 41-летнего мастера по ремонту. Это был последний человек, с которым виделась девушка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве петербурженки на Студенческой улице. По версии правоохранителей, 27-летнюю девушку убил строитель, который делал ремонт в ее новой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 25 ноября, стражи порядка нашли в строительном мусоре труп женщины. Шея погибшей была обмотана проволокой.

Полицейские объявили в розыск 41-летнего мастера по ремонту. Это был последний человек, с которым виделась девушка. Подозреваемого уже задержали.

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Фото: Следственный комитет