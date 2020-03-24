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Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве женщины на Студенческой
Сегодня, 16:24
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Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве женщины на Студенческой

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Полицейские объявили в розыск 41-летнего мастера по ремонту. Это был последний человек, с которым виделась девушка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве петербурженки на Студенческой улице. По версии правоохранителей, 27-летнюю девушку убил строитель, который делал ремонт в ее новой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 25 ноября, стражи порядка нашли в строительном мусоре труп женщины. Шея погибшей была обмотана проволокой. 

Полицейские объявили в розыск 41-летнего мастера по ремонту. Это был последний человек, с которым виделась девушка. Подозреваемого уже задержали.

Ранее на Piter.tv: замерзающий пьяница угнал машину у неравнодушного к чужому горю курьера.

Фото: Следственный комитет

Теги: александр бастрыкин, убийство на студенческом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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