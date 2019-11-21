Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист 5 номинаций премии "Грэмми"

Релиз состоялся 27 марта 2020 года.

Альбом российского музыканта Леонида Агутина под названием La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист премии "Грэмми". Об этом сообщила пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

Альбом La Vida Cosmopolita представлен сразу в пяти номинациях "Грэмми". Он может побороться за звание "Лучшего альбома года" и "Лучшего латинского поп-альбома". Кроме того, совместный трек Агутина с гитаристом Ал Ди Меола Just A Rainy Day номинирован в категориях "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Клип на песню Funky Cha может получить награду как "Лучшее музыкальное видео".

Номинации "короткого списка" объявят в декабре текущего года.

Релиз нового альбома Леонида Агутина состоялся 27 марта 2020 года. В него вошло 11 песен, в создании которых участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новый трек о расставании.

Фото: Instagram / agutinleonid