Запись дебютного альбома "Кино" выставят на торги

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести ещё 130 раритетных символов советского андеграунда.

В субботу, 26 ноября, состоится онлайн-аукцион, на котором можно будет приобрести более сотни раритетных вещей эпохи советского андеграунда. В частности, на торги выставят концертную запись дебютного альбома группы "Кино" "45". Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Запись сделана при помощи магнитофонной катушки. Также оригинальные записи смогут приобрести фанаты групп "Наутилус" и "Аквариум".

Кроме того, на торги будет выставлен фотопортрет Александра Башлачёва.

Ранее мы сообщили о том, что в декабре группа "Кино" представит новый альбом в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Группа "КИНО"