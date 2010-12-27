Албин отчитал проектировщиков детской больницы Марии Магдалины за задержку на 2 года

Вице-губернатор потребовал от подчиненных объяснений.

В субботу, 28 апреля, в Смольном прошло совещание вице-губернатора Игоря Албина и представителей городских комитетов, на котором обсуждались вопросы о завершении проектирования нового корпуса детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины. Об этом сообщается на сайте Смольного.

На работы было выделено 25,1 млн рублей. Вице-губернатор потребовал объяснить ему, почему проектная и рабочая документация до сих пор не готова, ведь задержка составляет 2 года.

Для получения положительного заключения госэкспертизы в настоящее время необходимо выполнить мероприятия по шумоглушению от предусмотренной проектом трансформаторной подстанции и дизельной электростанции, обслуживающих объект. Для этого, в свою очередь, необходима замена существующего остекления в соседствующей с больничным корпусом жилой застройке, которая относится к памятникам федерального значения. Гласит сообщение на сайте Смольного

В итоге вице-губернатор дал указ завершить проектирование и госэкспертизу до 30 июня, работая документация должна быть готова до 30 августа.

Фото: сайт администрации города