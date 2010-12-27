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Игорь Албин контролирует проект знака "Триумф Российского флота"
Сегодня, 15:49
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alexandra08
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Игорь Албин контролирует проект знака "Триумф Российского флота"

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Монумент предложило установить МОО "Женское православно-патриотическое общество".

Вице-губернатор Игорь Албин дал согласие на установку памятного знака "Триумф Российского флота" в Кронштадте. Об этом 10 мая сообщило издание "Мойка 78".

Монумент предложило установить МОО "Женское православно-патриотическое общество". С аналогичной просьбой обратился народный художник РФ В. И. Нестеренко.

Возведение памятного знака пообещали закончить ко дню Военно-Морского Флота, который состоится 29 июля. Финансирование проекта будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Фото: Piter.TV

Теги: вице-губернатор игорь албин , кронштадт , триумф российского флота
Категории: Новости СПб

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