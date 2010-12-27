Игорь Албин контролирует проект знака "Триумф Российского флота"

Монумент предложило установить МОО "Женское православно-патриотическое общество".

Вице-губернатор Игорь Албин дал согласие на установку памятного знака "Триумф Российского флота" в Кронштадте. Об этом 10 мая сообщило издание "Мойка 78".

Монумент предложило установить МОО "Женское православно-патриотическое общество". С аналогичной просьбой обратился народный художник РФ В. И. Нестеренко.

Возведение памятного знака пообещали закончить ко дню Военно-Морского Флота, который состоится 29 июля. Финансирование проекта будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Фото: Piter.TV