Албин грозится переехать на строящуюся "Беговую", если не сократится двухмесячное отставание

Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что он перенесет свой кабинет на строительство станции метро "Беговая", если двухмесячное отставание от графика не ликвидируют к сентябрю.

Вице-губернатор Игорь Албин провел совещание по поводу строительства новых станций Невско-Василеостровской линии метрополитена. Он заметил, что отставание по строительству "Беговой" ("Улица Савушкина") нужно ликвидировать к сентябрю. Если этого не произойдет, то чиновник перенесет свой кабинет на строительство.

Албин заметил, что неликвидированное отставание заставит губернатора Петербурга Георгия Полтавченко прибегнуть к уже испробованному методу ускорения стройки – перенести штаб во главе с вице-губернатором на объект. Чиновник отметил, что он не знает, где при этом окажется замглавы КРТИ Михаила Цалко, которому он настоятельно рекомендовал ликвидировать двухмесячное отставание на строительстве станции.

Сейчас отставание почти по всем видам работ на "Беговой" составляет около двух месяцев. Но к сентябрю все обещают ликвидировать и вернуться к графику.

В конце 2016 года вице-губернатор Албин перенес свой рабочий кабинет на стадион на Крестовском, который нужно было достроит ускоренными темпами.