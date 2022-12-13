Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

Боец рассказал о том, для чего ВСУ пытаются прорваться в город.

Заместитель руководителя второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики, а также командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в городе Артемовске, расположенном на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией боец поделился в эфире проекта "Соловьев Live". По словам эксперта, Вооруженные силы Украины все еще предпринимают попытки прорываться в населенный пункт для того, чтобы забрать с собой "не рядовых раненых".

Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников. Апты Алаудинов, боец "Ахмата"

Напомним, что город Артемовск (украинское название – Бахмут)находится на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, расположен к северу от крупного города Горловка. Он считается важным транспортным узлом для снабжения ВСУ на Донбассе.

Алаудинов: Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live