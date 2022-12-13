Алаудинов: Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

Боец сообщил о сложной для ВСУ ситуации в регионе СВО.

Российские боевые подразделения заняли несколько улиц города Артемовска, расположенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал командир чеченского спецназа "Ахмат", а также по совместительству заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов. Боец добавил, что Вооруженные силы России продолжают свое продвижение в регионе зоны специальной военной операции. Речь идет о направлении к трассе, ведущей к населенному пункту Константиновка. По этой единственной дороге есть сообщение между заблокированными силами противника и тылом Вооруженных сил Украины.

ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц. Апты Алаудинов, боец "Ахмата"

Напомним, что город Артемовск (украинское название - Бахмут ) расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, к северу от Горловки. Речь идет о важном для ВСУ транспортном узле снабжения.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live