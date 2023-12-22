Al Arabiya: США и Великобритания начали военную операцию против объектов хуситов в Йемене

В Пентагоне подтвердили атаки на несколько объектов в регионе.

Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся американских и британских авиационных ударов по объектам движения хуситов. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Al Arabiya. В частности, СМИ со ссылкой на очевидцев рассказал о распространении огня в столице Сане.

Напомним, что в ночь на пятницу США и Великобритания совершили 12 авиаударов по объектам, размещенным в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны. В Пентагоне подвтердили сведения о том, что международная коалиция атаковала порядка десяти целей. Речь идет о нескольких районах в Сане, а также о морском порте Ходейда. Военнослужащие из Вашингтона заметили, что удалось поразить центры по производству беспилотников и склады с вооружением.

Пентагон ушел от ответа на вопрос, будут ли США атаковать хуситов.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, РИА Новости